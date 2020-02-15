مروحية "التمساح" الروسية تتسلح بصواريخ مجنحة

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري أن المروحية الروسية "كا-52إم" ستحصل على نوع جديد من الأسلحة، وهو صاروخ مجنح يصل مداه إلى 100 كيلومتر.

ونقلت وكالات روسية عن المصدر أن الطائرات المحدثة ستستطيع حمل الصواريخ الجديدة "إزديليا 305" (المنتج 305). ويستطيع الصاروخ الجديد ضرب العربات المدرعة للعدو وكذلك إلحاق أضرار جسيمة بالتحصينات الخرسانية المسلحة. ويتم إرسال الصاروخ إلى الهدف باستخدام نظام الملاحة على الطائرة، وقبل ضرب الهدف يتم استخدام التوجيه التلقائي.

وبالإضافة إلى الصواريخ ستحصل المروحية علة نظام رؤية وملاحة محدث ومعدات جديدة في قمرة القيادة.

وأشار أندري بوغينسكي، المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" القابضة، إلى أن الصاروخ الجديد تم تركيبه على الطائرة "مي -28". وأنه يوجد إمكانيات تقنية لاستخدام هذه الأسلحة على كا-52 "التمساح".

يذكر أن الصاروخ الموجه الروسي الجديد "المنتج 305" تم اختباره خلال الأعمال القتالية في سوريا. يتم تثبيت ما يسمى بالصاروخ "الذكي" على المروحيات الهجومية "مي-28إن إم". يعتقد الخبراء أن هذه الأسلحة سوف تساعد في توسيع نطاق القتال للطائرة بمقدار مرتين.