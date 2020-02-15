الهند تعتزم إنشاء صاروخ أسرع من الصوت

منذ أكثر من عشرين عامًا ، في عام 1998 ، تم إنشاء الشركة الروسية الهندية BrahMos ، والتي حصلت على اسمها من نهرين - براهمابوترا وموسكو. تم إنشاء الشركة خصيصًا للعمل على صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت، والذي حصل على نفس الاسم. في 5 سبتمبر 2010، تم اختبار صاروخ في حقل تشانديبور التدريبي في الهند وأثبت حقا أنه أسرع من الصوت. نتيجة لذلك، استلمت القوات المسلحة الهندية عدة مئات من هذه الصواريخ، تم تسليم الجزء الرئيسي إلى البحرية، ولكن كان للقوات البرية أيضًا براهموس خاصة بها.

في ديسمبر 2019 ، تم إطلاق الصواريخ في الهند. أصاب الصاروخ الأول الذي تم إطلاقه من قاذفة متنقلة في حقل التدريب تشانديبور هدفًا تدريبيًا في خليج البنغال، بينما تم إطلاق الصاروخ الثاني من مقاتلة. سو-30إم كي. سرعة الصاروخ هي أسرع من 2.5 إلى 2.8 مرة من سرعة الصوت، ومدى التدمير يصل إلى 450 كم، حسب موقع "توب وار".

#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 17, 2019

يعتقد زهاري كيك، مؤلف في مجلةThe National Interest الأمريكية، أن صواريخ BrahMos أصبحت مكونًا مهمًا في قوات الردع الهندية، إلى جانب صواريخ Agni-V وغواصات الصواريخ الباليستية. بحلول عام 2020 ، كان من المخطط الانتهاء من العمل في مشروع BrahMos-II بمدى 450 كم.

الآن، تعتزم القيادة الهندية استخدام إمكانات الشركة الروسية الهندية المشتركة BrahMos لإنشاء صاروخ جو-جو جديد، تتمثل مهمته الرئيسية في ضرب طائرات الإنذار المبكر من نوع AWACS على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الصاروخ قادرًا على ضرب طائرات التزويد بالوقود لدى العدو. عند تطوير الصاروخ، سيتم استخدام التقنيات المستخدمة لإنشاء BrahMos.

الآن تعتمد الهند بالكامل على الصواريخ الروسية لتدمير أنظمة رادار العدو. لكن قيادة سلاح الجو في البلاد تشعر بقلق بالغ إزاء هذه الحقيقة. سباق التسلح الأبدي مع باكستان المجاورة لا يمنح نيودلهي لحظة هدوء. لذا، في الهند، يشعرون بالقلق من أن باكستان يمكن أن تشتري بسرعة الصواريخ ذات المدى الأبعد من الصين. والصين، التي علاقتها مع الهند معقدة، ستبيعها بكل سرور لحليفتها الجيوسياسي، بحسب الموقع.

ستقوم منظمة البحث والتطوير للدفاع الهندي (DRDO) ، التي قامت بالتعاون مع المجمع الصناعي العسكري الروسي"ماشينا سترايني"، في وقت ما بتطوير BrahMos ، بتطوير صاروخ جديد. من المتوقع أن تكون سرعة الصواريخ التي ستطورها الهند خمسة إلى ستة أضعاف سرعة الصوت.