سلاح الجو البلجيكي يعترض "اللؤلؤة السوداء" الروسية...صور

وذكرت المواقع أنه تم إرسال مقاتلات سلاح الجو الملكي البلجيكي من المطار العسكري في ليتوانيا "شياولي" لاعتراض الطائرة. ويوجد في هذه المدينة أربع طائرات بلجيكية في الوقت الحالي- في إطار برنامج الناتو "حماية المجال الجوي لدول البلطيق".

وكتب سلاح الجو البلجيكي على التويتر: "اعترضت مقاتلات سلاح الجو البلجيكي الطائرة الروسية الفريدة تو-134 أو بي إر «Crusty-B» التي غالبا ما تسمى "اللؤلؤة السوداء" بسبب لونها. تستخدمها القوات الفضائية الروسية غالبا لتدريب الطيارين والملاحين في القاذفات الاستراتيجية تو160 وتو-22إم3.

وعلق أحد المستخدمين أن أحد الطيارين البلجيكيين قام بتصوير الطائرة الروسية.

Our F-16’s spotted quite a rare bird in the Baltic skies last week! This unique Tu-134 UBL “Crusty-B”, nicknamed ‘Black Pearl’ after its colour, is commonly used to train pilots and navigators from Tu-160 and Tu-22M3 strategic nuclear-capable bombers. #BAF #BAP #F16 #WeAreNATO pic.twitter.com/2hKHumz10c — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) February 14, 2020

أولا، أعلنت القوات الجوية البلجيكية أنه تم "رصدت" الطائرة، ولكن بعد ذلك بدأت مواقع الناتو وبلجيكا استخدام مصطلح "اعترضت" بدلا من "رصدت"، وفقا لموقع "توب وار".

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه الأنباء.