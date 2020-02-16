الولايات المتحدة تعقد مناورات لـ"بي-52" الاستراتيجية في أفريقيا

وقالت القيادة لأفريقيا للقوات المسلحة الأمريكية (أفريكوم) على التويتر: "بالتنسيق مع الشركاء في شرق أفريقيا، جرت مهمة تدريب بي-52، تعكس هذه المهمة التدريبية الطويلة المدى خفة حركة الولايات المتحدة، كما تعكس تنوعنا والتزامنا المستمر تجاه شركائنا".

In concert with partners, A B-52 training mission occurred in East Africa. This long-range, unarmed training mission showcases the global reach and agility of U.S. forces. It also reflects our versatility and continued commitment to our partners. pic.twitter.com/DJaEKf1oN8 — US AFRICOM (@USAfricaCommand) February 15, 2020

في 8 يناير/كانون الثاني، تم نقل ست قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-52 من لويزيانا إلى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.