البحرية الأمريكية تجرب صاروخها الوحيد القادر على حمل رأس نووي

أعلنت القوات البحرية الأمريكية إجراء تجربة على صاروخ بالستي من طراز "ترايدينت 2".

وتضمنت التجربة إطلاق صاروخ تم تمديد مدة خدمته من غواصة عند شاطئ مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

وجاء في بيان القوات البحرية الأمريكية أن التجربة أكدت مواصفات صاروخ "ترايدينت 2" المتوقعة، وأتاحت جمع معلومات إضافية عن أمانة ودقة ومواصفات نظام الأسلحة الاستراتيجي.

ودخل صاروخ "ترايدينت 2" الخدمة في عام 1989، وهو اليوم الصاروخ الوحيد القادر على حمل رأس نووي في حوزة القوات البحرية الأمريكية والبريطانية.