كيف يخدع الطيران الروسي "خصمه"

ولهذا لا يتوقف الطيارون عن التدريب على تجاوز الدفاع الجوي.

ويقول أحد الطيارين العسكريين الروس مازحا إن أبسط طريقة لتجنب الدفاع الجوي هو التحليق في مكان عدم وجوده.

وعندما لا يمكن أن تطير الطائرات في منطقة خالية من مضادات الطيران عندئذ يجب تدمير وسائط الدفاع الجوي المعادية. وتوكل هذه المهمة إلى طائرات تستطيع التعامل مع مضادات الطيران مثل المقاتلة القاذفة "سو-25".

ولكي تنجح طائرة "سوخوي 25" في إنجاز مهمتها يجب أن تقترب من وسائط الدفاع الجوي على ارتفاع جد منخفض في الخفاء، ثم تصعد عموديًا حتى يلتقط رأس صاروخها الهدف المزمع تدميره، وتعود إلى قاعدتها. وتساعدها، عادة، طائرات أخرى من خلال صرف اهتمام وسائط الدفاع الجوي والتشويش عليها إلكترونيًا.. إلخ.