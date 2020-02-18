100 مليون لغم تهدد العالم... كم تكلف إزالتها؟

يوجد في العالم أكثر من 100 مليون لغم، تكلف إزالتها مليارات الدولارات، ورغم ذلك فإن معدلات نشر ألغام جديدة أصبحت تسير بوتيرة أسرع.

يقول موقع "هاو ستوف ووركز"، إن نسبة نشر الألغام الأرضية الجديدة، تساوي 25 ضعفا، لما يتم إزالته في عمليات تطهير الألغام، التي تحدث حول العالم.

وأضاف الموقع الأمريكي: "التقنيات المتطورة، جعلت العثور على الألغام الأرضية، أكثر سهولة، لكن النتائج تتلاشى أمام ما يتم نشره من ألغام جديدة حول العالم".

وتابع: "ستبقى تلك الألغام أكبر خطر يهدد الجنود والمدنيين، على السواء، في ظل استمرار بعض الدول، في نشرها حول العالم".

ويتم استخدام الألغام الأرضية، لحماية المواقع العسكرية، في وقت السلم، أو لإغلاق الممرات البرية الاستراتيجية، التي يمكن لقوات العدو أن تستخدمها لشن هجوم بري، في وقت الحرب، لكن خطرها يبقى بعد انتهاء القتال.

وفيما يلي 9 معلومات عن الألغام الأرضية، التي تمثل أكبر خطر يهدد البشر حول العالم:

1- يوجد في العالم 110 مليون لغم، تم نشرها في حقول ألغام، في العديد من الدول.

2- تكلفة إزالة تلك الألغام نحو 33 مليار دولار أمريكي، لكن هذا الرقم لا يتضمن أي ألغام جديدة يتم نشرها، في الوقت الحالي.

3- حجم الألغام الأرضية، التي لم يتم استخدامها، حتى الآن، تصل إلى نحو 250 مليون لغم.

4- يتم نشر 2.5 مليون لغم أرضي، حول العالم كل عام.

5- منذ عام 1975، وصل عدد البشر، الذين قتلتهم الألغام الأرضية، إلى مليون شخص.

6- تقتل الألغام الأرضية 26 ألف شخص، كل عام، ويروح ضحيتها 70 شخصا يوميا.

7- تكلفة اللغم نحو 3 دولارات، لكن إزالته تكلف نحو 1000 دولار أمريكي.

8- يوجد في العالم نحو 350 نوع من الألغام الأرضية، التي تستخدم لأغراض عسكرية.

9- في حرب فيتنام، كانت الألغام الأرضية مسؤولة عن 33 في المئة، من حجم الإصابات، التي تعرض لها الجيش الأمريكي.