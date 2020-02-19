سباق الدبابات...المناورة وإطلاق النار بسرعات عالية...فيديو

تدربت أطقم الدبابات على اتخاذ القرارات والتنسيق العملياتي في ثوان معدودات، وذلك خلال السباق الذي جرى في حقل التدريب "تشباركول".

نظمت أطقم دبابات تي-72 في مقاطعة تشيليابينسك السباق. وكان إطلاق النار والمناورة بسرعات عالية جزءا من برنامج التدريب الإلزامي. وتعلم موجهو المدفعية والسائقون اتخاذ القرارات وتحقيق التجاوب المتبادل في ثوان معدودات.

أدت فرقة الدبابات تي-72 مع كتيبة القوات المؤللة عدة مناورات في حقل التدريب تشيباركول. أولا، قام الطاقم باللحاق بالعدو، وبعد ذلك اصطفت الدبابات في خط المعركة وأطلقت سلسلة من الطلقات على العدو المتراجع.

إعادة اصطفاف الدبابات في هذا الوضع القتالي إحدى المناورات الأكثر شيوعا التي يجب على أي وحدة دبابات تنفيذها. ومن أهم الأجزاء في التدريب هي تعاون الأطقم في الدبابات المختلفة. يجب عليهم مراقبة ساحة المعركة والتنسيق بين بعضهم بعضا لضرب الهدف.