مناورات "سو-30" و"سو-24" فوق السحب...فيديو

التزود بالوقود في الجو هو جزء أساسي من تدريب طياري القوات البحرية. وقد تدربت أكثر من 10 طائرات على العنصر المعقد.

تدرب طيارو الطيران البحري في أسطول البلطيق على التزود بالوقود في الجو. يظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" الروسية كيف ترتقع المقاتلات فوق السحب، بسرعة حوالي 500 كيلومتر في الساعة.

جرت رحلات التدريب في مقاطعة كالينينغراد. أقلعت مقاتلات "سو-30إس إم" والقاذفات "سو-24إم" المتعددة الأغراض من المطار. وشاركت في التمارين المعقدة أكثر من 10 طائرات.

التزود بالوقود في الجو هو جزء أساسي من تدريب طياري البحرية. تسمح هذه المهارة بأداء المهام على مسافات بعيدة عن قواعد التمركز.