القاذفة الاستراتيجية "تو-160" من قمرة القيادة...فيديو

أثناء التدريب، تدربت أطقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز تو-160 على التحليق إلى مطار آخر، والرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتخطت نظام الدفاع الجوي للعدو.

وقالت الوزارة إن الرحلات الجوية حدثت في ظل ظروف جوية صعبة، مع انخفاض الغطاء السحابي وهطول الأمطار وهبوب رياح قوية. كانت الطائرة في الجو لمدة ثماني ساعات.

يُظهر مقطع الفيديو الذي مدته 40 ثانية عمل أعضاء الطاقم في طائرة تو- 160: القائد والملاح.