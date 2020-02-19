اختبار أول سفينة مزودة بمنظومة "بانتسير" البحرية

بدأت سفينة الصواريخ الصغيرة من مشروع 22800 "أودينتسوفا" اختبارات الإرساء، حسبما ذكر قسم المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية.

سيتم فحص تشغيل الأنظمة المختلفة على متن السفينة الصاروخية أثناء اختبارات الإرساء: أنظمة دعم الحياة والملاحة الراديوية والاتصالات.

وسيتم أيضا اختبار محطة الطاقة الرئيسية. بعد ذلك، سوف تبدأ "أودينتسوفا" اختبارات الإبحار. ومن المتوقع أن تكون في أبريل/نيسان من هذا العام.

"أودينتسوفا" هي سفينة صواريخ صغيرة. إنها أول سفينة من الإنتاج الضخم من مشروع 22800، تحمل نظام الصواريخ والمدفعية "بانتسر-إم". بنيت في حوض بناء السفن "بيلا" في مقاطعة لينينغراد. السعة - 800 طن ، الطول - 67 مترا ، العرض - 11 مترا.

منظومة "بانتسير-إم" قادرة في وقت واحد على استهداف وإصابة أربعة أهداف تحلق بسرعة تصل إلى 1000 متر في الثانية، ويبلغ زمن رد الفعل من 3-5 ثواني.

نطاق أهداف صواريخ منظومة "بانتسير- إم " يصل إلى 20 كم على ارتفاع من 2 متر إلى 15 كيلومترا. فيما يصل مدى الأسلحة المدفعية 4 كم، وبارتفاع من 0 إلى 3 كم.