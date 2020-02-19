اختبار أول سفينة مزودة بمنظومة "بانتسير" البحرية

سيتم فحص تشغيل الأنظمة المختلفة على متن السفينة الصاروخية أثناء اختبارات الإرساء: أنظمة دعم الحياة والملاحة الراديوية والاتصالات.
وسيتم أيضا اختبار محطة الطاقة الرئيسية. بعد ذلك، سوف تبدأ "أودينتسوفا" اختبارات الإبحار. ومن المتوقع أن تكون في أبريل/نيسان من هذا العام.
"أودينتسوفا" هي سفينة صواريخ صغيرة. إنها أول سفينة من الإنتاج الضخم من مشروع 22800، تحمل نظام الصواريخ والمدفعية "بانتسر-إم". بنيت في حوض بناء السفن "بيلا" في مقاطعة لينينغراد. السعة - 800 طن ، الطول - 67 مترا ، العرض - 11 مترا.
منظومة "بانتسير-إم" قادرة في وقت واحد على استهداف وإصابة أربعة أهداف تحلق بسرعة تصل إلى 1000 متر في الثانية، ويبلغ زمن رد الفعل من 3-5 ثواني.
نطاق أهداف صواريخ منظومة "بانتسير- إم " يصل إلى 20 كم على ارتفاع من 2 متر إلى 15 كيلومترا. فيما يصل مدى الأسلحة المدفعية 4 كم، وبارتفاع من 0 إلى 3 كم.
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