7 معلومات عن القاذفة النووية "إتش 6"

تعتمد استراتيجية الردع النووي الصينية على استخدام الصواريخ النووية والقاذفات الاستراتيجية، ومنها القاذفة "شيان إتش - 6"، التي تم تصميمها على أساس القاذفة الروسية "تو - 16".

تقول مجلة "ذي دبلومات" الأمريكية إن القاذفة الصينية "شيان إتش - 6" تعد جزءا من منظومة الردع النووي الصينية، مشيرة إلى أن الجيش الصيني كشف النقاب عن بعض جوانبه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وشمل العرض العسكري، ظهور قاذفات "شيان إتش - 6"، إضافة إلى صواريخ "دي إف - 41" النووية، ومقاتلات "دي إف - 17".

ويقول موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي إن القاذفة الصينية "شيان إتش - 6" تمثل نسخة صينية للقاذفات الروسية "تو - 16"، لم يتجاوز عدد ما تم إنتاجه منها 200 طائرة.

وقال الموقع إن العلاقات الوثيقة، خاصة في المجال العسكري، بين الصين والاتحاد السوفيتي، في ستينيات القرن الماضي، كان لها الفضل الأكبر في التطور، الذي وصلت إليه الأسلحة الصينية، في الوقت الحالي.

وتابع الموقع الأمريكي: "كان من أبرز الهبات السوفيتية للصين، هو منحها التصميم، الخاص بالقاذفة النووية "تو - 16"، التي ظلت في الخدمة بالجيش الروسي حتى عام 1993.

ويقول الموقع: "في البداية حصلت الصين على "تو - 16"، لكنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد السوفيتي، لاحقا، يسمح لها بإنتاج تلك الطائرة محليا، لتصبح النسخة الصينية منها، تحمل اسم "شيان إتش - 6".

وكانت تلك الطائرة تعمل في عدة دول، إضافة إلى روسيا، التي أخرجتها من الخدمة عام 1993، إلا أن تلك الدول أخرجتها من الخدمة، حيث خرجت من الخدمة بالجيش المصري عام 2000، وكانت حرب الخليج نهاية وجودها في الجيش العراقي.

وأضاف الموقع: "لكن تلك الطائرة ظلت تعمل في الجيش الصين، حتى الآن، حيث تمتلك القوات الجوية الصينية نحو 80 طائرة، ويمتلك الأسطول الصيني نحو 30 طائرة من هذا الطراز".

وأورد الموقع 7 معلومات عن القاذفة، التي مازال الجيش الصيني يستخدمها، حتى الآن:

1- بدأ إنتاج الطائرة عام 1959، ومازالت في الخدمة بالجيش الصيني.

2- يتكون طاقم الطائرة من 4 أفراد، وهي مخصصة لتنفيذ هجمات أرضية، ضد أهداف معادية.

3- طول الطائرة 34.8 متر، وعرضها 33 مترا، وارتفاعها 10.36 متر.

4- يصل وزن الطائرة فارغة إلى 37.2 طن، وزنها بحمولة يصل إلى 79 طنا.

5- تعمل الطائرة بمحركين صينيين طراز "دبليو بي 8"، وسرعتها 1050 كيلومترا في الساعة.

6- يمكن للطائرة أن تحلق على ارتفاعات تصل إلى 12800 متر، ويصل مداها إلى 6 آلاف كيلومترا.

7- النسخة النووية من الطائرة تحمل اسم "إتش - 6 كيه"، وهي مجهزة بوسائل نقل وإطلاق الأسلحة النووية، بحسب الموقع الأمريكي، الذي أشار إلى أن أحدث نسخ الطائرة تم الكشف عنه عام 2019، وتحمل اسم "إتش - 6 إن"، المعدة لإطلاق صواريخ باليستية من الجو.