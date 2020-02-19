قاذفتان "تو-22" تحلقان فوق البحر الأسود وتقطعان 4.5 ألف كيلومتر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين بعيدتي المدى "تو-22إم3" نفذتا رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة في البحر الأسود، وقطعتا 2.5 ألف كيلومتر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "إن قاذفتين من طراز تو-22إم3 بعيدتي المدى أجرتا رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، وقطعت حوالي 4.5 ألف كيلومتر وبقيت في الجو لأكثر من خمس ساعات".

ورافقت مقاتلات المنطقة العسكرية الجنوبية القاذفات خلال الرحلة.

ويحلق طيارو الطيران البعيد المدى بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية أن جميع الرحلات الجوية لقوات الفضاء الروسية تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.