نائب روسي: فعالية أنظمة الدفاع الجوي السورية نحو 90%

صرح نائب مجلس النواب (الدوما) الروسي وعضو في المجموعة المشتركة بين البرلمانات الروسية والسورية، دميتري بيليك، أن سوريا بمساعدة من المستشارين الروس قامت ببناء نظام قوي لحماية البلاد من الجو، وفعالية ضرب الأهداف بأنظمة الدفاع الجوي تصل إلى 90 %.

وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك": "تظهر العديد من الهجمات الجوية على الأراضي السورية أنه بمساعدة المستشارين الروس، قامت دمشق ببناء خط دفاع جوي قوي، تزيد فعاليته عن 80-90% عند صد الغارات الجوية. ومن بين الصواريخ العشرة التي تطلق على المواقع السورية والروسية، يحقق واحد أو اثنين هدفها. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات بين السكان والجيش، وكذلك أضرار مادية كبيرة ".

وأكد النائب أن الدفاعات السورية تعمل بفعالية كبيرة، وبالتالي يمكن القول بثقة إن المهاجمين ليس لديهم هيمنة جوية في سوريا، سواء أكانوا الإرهابيين في إدلب أو إسرائيل.

وتصدت الدفاعات الجوية المكلفة بحماية قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا، لمجموعة من الأهداف المعادية التي حاولت الاقتراب من المنطقة، يوم أمس.

وأسقطت الدفاعات الجوية مجموعة من الصواريخ التي تم إطلاقها من مناطق سيطرة المسلحين الصينيين بريف المحافظة الشمال الشرقي.

قوات الدفاع الجوي السورية مسلحة بمنظومات سوفيتية وروسية، بما في ذلك أنظمة "أوسا" وإس-125 "بيتشورا" و"كفادرات" و"بانتسير-إس1" القصيرة المدى وإس-75 "فولغا" و"بوك-إم2إيه" المتوسطة المدى و"إس-200 وإس-300 البعيدة المدى، والمحمولة "ستريلا-2".