"آر بي جي –7" لعنة للدبابات الأمريكية في فيتنام

يواصل الجيش الفيتنامي استخدام قاذفات الصواريخ RPG-7 السوفيتية بنشاط. تم استخدام هذا السلاح لأول مرة في أوائل عام 1968، خلال هجوم واسع النطاق ضد القوات الأمريكية وحلفائها المحليين.

منذ ذلك الحين، أصبحت "آر بي جي-7" السوفيتية لعنة حقيقية للدبابات الأمريكية وغيرها من العسكريين الذين يستخدمون العربات المدرعة.

ضربت RPG-2 المستخدمة سابقًا دون أي مشاكل ناقلات جند مدرعة M113 مع دروع من الألومنيوم و M41 Walker Bulldog الخفيفة 23 طن ، لكنها لم تكن فعالة ضد M48 متوسطة الحجم التي تزن 44 طناً. بالإضافة إلى ذلك، كان لقاذفات الصواريخ هذه مدى إطلاق صغير نسبياً وليس لها دقة عالية جدًا، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

Common variants of Vietnamese-speaking bushes:



AK bushes

RPD bushes

And of course, everyone's favorite, RPG bushes!



*Soldiers of Vietnam People Army fanning out in skirmish formation during a river-crossing exercise* pic.twitter.com/FVieJ5m2FJ — Lee Ann Quann (@AnnQuann) February 13, 2020

تمكن مطورو RPG-7 من القضاء على جميع أوجه القصور وإنشاء سلاح مضاد للدبابات مثالي تقريبًا، والذي يستخدم في جميع الصراعات المسلحة. بعد عام 1968 ، فيتنام، استخدمت هذه الأسلحة في جميع العمليات، ووصل عدد المعدات المدمرة إلى عدة مئات.

حاليًا ، يتم إنتاج بدائل لقاذفة الصواريخ الروسية في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

After the incorporation of RPG-7s, RPG-29s and M-79s, RPG-2s have been slowly phased out of service in the Vietnam People Army. Still, you could still some old tubes in the service of the mobilized reservists, militias and others. pic.twitter.com/RgEPGBLzTA — Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 20, 2020

ومن المثير للاهتمام ، أن الجيش الفيتنامي يواصل تخزين آر بي جي -2 القديمة. كما أدخل في الخدمة واحدة من أقوى مدمرات الدبابات في العالم - RPG-29 "فامبير".