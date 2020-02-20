روسيا تطلق صاروخا مع قمر صناعي عسكري

صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الخميس، بأن قمر الاتصالات "ميريديان- إم" الذي أطلقه صاروخ "سويوز 2.1 أ" من قاعدة بليستسك قد وضع في مداره.

وقالت الوزارة: "الصاروخ الحامل "سويوز-2.1أ" الذي تم إطلاقه اليوم الخميس في الوقت المحدد، وضع القمر الصناعي "ميريديان-إم" في المدار المطلوب بنجاح".

وفي وقت سابق، تم إطلاق الصاروخ الحامل في الساعة 11:24 بتوقيت موسكو وأطلقت القمر الصناعي إلى المدار وحدة التسريع "فريغات".

هذه أول عملية إطلاق لصاروخ "سويوز-2" من قاعدة بليستسك في عام 2020. وفي وقت سابق، ذكرت مصادر وكالة "سبوتنيك" في صناعة الصواريخ والفضاء، أنه لم يتم إطلاق القمر الصناعي "ميريديان-إم"، يوم 24 يناير/كانون الثاني، بسبب مشكلة في شبكة الكابل في المرحلة الثالثة للصاروخ.

القمر الصناعي "ميريديان" مصمم لتوفير الاتصالات للسفن الحربية والطائرات والاستطلاع في منطقة الطريق البحر الشمالي. أيضا، هناك حاجة إلى الأجهزة لتوسيع قدرات شبكة محطات الاتصالات الساتلية في المناطق الشمالية من سيبيريا والشرق الأقصى للتنمية الاقتصادية.