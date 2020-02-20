"تو-22" تحلق بين السحب فوق البحر الأسود...فيديو

ويظهر في الفيديو، إقلاع القاذفات وكذلك تحليقها فوق البحر.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس أن قاذفتين بعيدتي المدى "تو-22إم3" نفذتا رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة في البحر الأسود، وقطعتا 4.5 ألف كيلومتر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء: "إن قاذفتين من طراز تو-22إم3 بعيدتي المدى أجرتا رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، وقطعتا حوالي 4.5 ألف كيلومتر وبقيتا في الجو لأكثر من خمس ساعات".

ورافقت مقاتلات المنطقة العسكرية الجنوبية القاذفات خلال الرحلة.