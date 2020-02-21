خبراء: "سوخوي 35" تتفوق على أحدث مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع

يجد خبراء "ميلتري ووتش" مقاتلة "سو-35" الروسية أفضل من أحدث نسخة من مقاتلة "إف-15" الأمريكية.

وعقدت "ميليتري ووتش" مقارنة بين مقاتلة "سو-35" ومقاتلة F-15EX بمناسبة دخولهما حلبة المنافسة للفوز بعقد توريد طائرات مقاتلة جديدة للقوات الجوية الهندية.

ويرى خبراء المجلة العسكرية الأمريكية أن لمقاتلة "سو-35" مزايا تمنحها تفوقا على المقاتلة الأمريكية رغم أن الأخيرة أسرع من "سوخوي 35"، إذ تبلغ سرعتها 2.5 ماخ (أي 2.5 مثل سرعة الصوت) بينما تبلغ سرعة المقاتلة الروسية 2.25 ماخ، ولكن الطائرة الروسية مزودة برادار أقوى هو "إيربيس أ".

وفوق ذلك تملك المقاتلة الروسية أسلحة أكثر حداثة تمكِّنها من كشف 30 هدفا جويا وتدمير 8 أهداف في آن واحد. ومن أسلحة المقاتلة الروسية صاروخ أسرع كثيرا من الصوت. ولا يوجد صاروخ مماثل في حوزة المقاتلة الأمريكية.

وخصصت مقاتلة "سو-35" التي تنتمي إلى الجيل 4++ من الطائرات المقاتلة لتحقيق السيطرة الجوية وتوفير الدعم الجوي للقوات الصديقة. وتستطيع مقاتلة "سو-35" استخدام كل أنواع صواريخ جو – جو وجو – سطح.

وطائرة F-15EX هي أحدث نسخة من طائرة "إف-15". وبدأت القوات الجوية الأمريكية تتسلم طائرات F-15EX في يناير/كانون الثاني 2020.

والواقع أن مقاتلة "سو-35" تستطيع منافسة أحدث مقاتلة أمريكية حاليا هي "إف-35" لأنها مزودة بتقنيات خاصة بالطائرات المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات.