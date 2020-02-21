أحدث طائرات "ميغ – 35" تستخدم نظام تحكم آلي في الهبوط

أفادت مؤسسة "ميغ" لصناعة الطائرات، بأن أحدث المقاتلات "ميغ – 35" الروسية، ستكون قادرة على الهبوط باستخدام نظام تحكم آلي، وأنه تم فعلياً تصميم هذه التقنية.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الإعلامي للمؤسسة بهذا الشأن: "حصل مهندسو شركة "ميغ" لصناعة الطائرات على براءة اختراع لنظام تحكم آلي في الطائرة، حين اقترابها من الهبوط. ومن شأن هذا النظام الرقمي أن يزيد من سلامة القيادة في الظروف الجوية المعقدة، ويعطي الطيار فرصة الوصول إلى خط الانزلاق [الهبوط] باستخدام نظام التحكم الآلي، وخلال فترة زمنية أقل، ثم يستمر في النزول حتى يتمكن من رؤية الأرض. وستجد التقنية الجديدة الفرصة لاستخدامها في طائرات ميغ 29إم/إم2 وميغ 35.

ووفقا للمدير العام لشركة "ميغ"، إيليا تاراسينكو، يخطط لأن يتم استخدام هذا النظام في كل من أجهزة طائرات "ميغ" الحديثة والواعدة.

ونقل المكتب الإعلامي عن تاراسينكو، قوله: "العمل جار بالفعل. ويرى مهندسونا أنه من بين أولوياتهم الأكثر أهمية تأمين الطيران وضمان الدرجة القصوى من الفاعلية في استخدام معدات الطيران".

يذكر أنه وفقا لخبراء مؤسسة "ميغ"، فإن التطوير الجديد يشمل عددًا من الوحدات وأجهزة نقل الحركة والأنظمة المبتكرة، بما في ذلك ومجمع الملاحة وقياس الإحداثيات والمعلومات الخاصة بالأهداف المتحركة. وقد تم بالفعل تأكيد الصفات المتميزة لهذا النظام من خلال اختبارات الطيران ذات التقييمات الإيجابية للطيارين.