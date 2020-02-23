الجيش التركي يحصل على طائرة مسيرة ذكية... فيديو

حصل الجيش التركي على الطائرة المسيرة "سونغار"، وهي مسلحة بمدفع رشاش أوتوماتيكي، ستقوم الطائرة بالرشاشات بمهام لصالح وحدات الجيش وقوات الأمن على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.

ووفقا لموقع Аrmy Recognition، يمكن للطائرة المسيرة نقل الصور في الوقت الفعلي وحمل 200 طلقة من طلقات 5.56 × 45 ملم.

تم تجهيز الطائرة بحزام لاصق مرن مصمم خصيصا وآلية إطلاق أوتوماتيكي، ويمكن أن تعمل أيضًا على ارتفاعات 2800 متر.

Türkiye’nin ilk milli silahlı drone sistemi SONGAR, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Gökyüzünün en büyük avcısı, ülkemize güç katmaya devam ediyor. https://t.co/DHzsCtsMMm — Asisguard (@asisguard) February 1, 2020

وتحقق الطائرة دقة إطلاق عالية من خلال وحدة تحديد الهدف الإلكترونية مع نظام التثبيت، وقد تم تجهيز سونغار أيضًا بنظام ذكاء اصطناعي.