الجيش التركي يحصل على طائرة مسيرة ذكية... فيديو

ووفقا لموقع Аrmy Recognition، يمكن للطائرة المسيرة نقل الصور في الوقت الفعلي وحمل 200 طلقة من طلقات 5.56 × 45 ملم.
تم تجهيز الطائرة بحزام لاصق مرن مصمم خصيصا وآلية إطلاق أوتوماتيكي، ويمكن أن تعمل أيضًا على ارتفاعات 2800 متر.
Türkiye’nin ilk milli silahlı drone sistemi
SONGAR, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Gökyüzünün en büyük avcısı, ülkemize güç katmaya devam ediyor. https://t.co/DHzsCtsMMm
— Asisguard (@asisguard) February 1, 2020
وتحقق الطائرة دقة إطلاق عالية من خلال وحدة تحديد الهدف الإلكترونية مع نظام التثبيت، وقد تم تجهيز سونغار أيضًا بنظام ذكاء اصطناعي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)