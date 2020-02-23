الجيش العراقي يطلق النار من "بي إم بي-3"... فيديو

قام جنود من فوج المشاة الآلي الخامس في اللواء 35 المدرع، بالجيش العراقي، وهو جزء من فرقة المدرعة التاسعة، بإطلاق نيران من المدرعة "بي إم بي-3".

وفقا لقناة الفيديو التابعة لوزارة الدفاع العراقية، انتهى التدريب بهذه التمارين في مركز التدريب، حيث تلقى الطلاب دروس نظرية وعملية لتشغيل المعدات الروسية الصنع واستخدامها.

يظهر في الفيديو، إطلاق الطواقم النار من موقع ثابت وأثناء الحركة من المدافع عيار 100 ملم 2أ70 وعيار 30 ملم 2أ72.

ظهرت المعلومات الأولى حول تسليم "بي إم بي-3" إلى هذه الدولة في منتصف صيف عام 2018. في يوليو/تموز من العام الماضي، تم تسليم الدفعة الثانية. كما ورد، أنه بحلول عام 2022، يجب أن يتلقى العراقيون حوالي خمسمائة مركبة قتالية.

وهي تختلف عن الإصدارات السابقة من خلال وجود درع إضافية، هذه الحماية ستحمي من المدافع بعيار صغير، وأسلحة صغيرة وقذائف آر بي جي.