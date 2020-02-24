كشف بعض خصائص المدفعية ذاتية الدفع الروسية "كاليتسيا"

وفقًا للوثيقة، فإن المدفعية ذاتية الدفع تتفوق بشكل كبير على أنظمة التسليح العاملة في جميع خصائص القتال. يزيد مدى الرماية - بمقدار 1.4 إلى 2.5 مرة ودقة إطلاق النار - بثلاث مرات، سرعة إطلاق النار - بمقدار 1.75 مرة (حتى 20 طلقة في الدقيقة). وزادت قوة ذخيرة "كاليتسيا" 1.7 مرة.

ستستخدم المدافع ذاتية الدفع قذائف ذات شكل متغير، مع بدن من المواد الخفيفة، نظام المدفعية قادر على تشكيل شحنة معيارية تلقائيًا، ويتم إشعالها باستخدام موجات ميكروويف. يمكن أن يتغير مسار القذائف أثناء الطيران بمساعدة الدفات الهوائية الديناميكية في الرأس الحربي. ويتم إنشاء قذائف مع مولد الغاز ومحرك الصواريخ، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

الفرق بين المدافع ذاتية الدفع المتقدمة وأنظمة المدفعية السابقة هو التحكم عن بعد في النار. يتمركز طاقم "كاليتسيا" في الجزء الأمامي من المركبة، جزء معزول عن مقصورة القتال. تتم جميع عمليات الشحن والتوجيه تلقائيًا، ويقوم الطاقم بمراقبتها على شاشات العرض. تم تجهيز المدافع ذاتية الدفع بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ودمجها في أنظمة التحكم التلقائي، ويتم نقل واستقبال المعلومات عبر قنوات آمنة.