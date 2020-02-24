خبير يتحدث عن "أسلحة المستقبل" الروسية التي ذكرها بوتين

صرح رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع، أندريه كوشكين، بأن روسيا تتقدم على منافسيها في تطوير الأسلحة الحديثة.

وقال كوشكين: "من الواضح أن الحديث عن منظومات "أفانغارد" و"كينجال" الأسرع من الصوت، والليزرية "بريسفيت". لا بد لي من القول إن صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت جوية التمركز أصبحت في المناوبة. وفيما يتعلق بـ"بيريسفيت"، فهو أيضا في المناوبة، وإن كان التجريبية"، وفقا لموقع Nation News.

وأضاف العالم السياسي أن الدول الرائدة في العالم تقوم بتطوير الأسلحة، لكن روسيا حققت نجاحات أكثر في ذلك. وفقًا للخبير، تلعب الابتكارات المحلية دورًا مهمًا على خلفية المحاولات الأمريكية لعسكرة الفضاء.

في وقت سابق، تحدث فلاديمير بوتين عن خطط السلطات الروسية لمواصلة تحديث الجيش والأسطول، وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية تحصل على نماذج من الأسلحة التي وصفها الرئيس بأنها "أسلحة المستقبل".