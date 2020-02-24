روسيا تطلق سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" في سبتمبر

وقال المتحدث لـ"سبوتنيك" إن السفينة الثالثة من هذا النوع، وهي "بافل ديرجافين"، أطلقت في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، في أبريل/نيسان 2021 وفي أبريل 2022 ، يخطط لإطلاق السفينتين الخامسة والسادسة من المشروع "فيكتور فيليكي" و"نيكولاي سبياغين".

ودخلت السفينة الرائدة من مشروع 22160 "فاسيلي بيكوف" في خدمة البحرية الروسية في ديسمبر/كانون الأول 2018. انضمت أول سفينة من الإنتاج الضخم "دميتري روغاتشيف" إلى الأسطول في نهاية عام 2019.

كما ذكرت وزارة الدفاع، أن سفن المشروع 22160 تم تصميمها من قبل مكتب التصميم الشمالي. وهي مصممة لحماية وحراسة المنطقة الاقتصادية البحرية، وكذلك لتنفيذ مهام المرافقة ومكافحة القراصنة وأداء وظائف البحث والإنقاذ.

يمكن لهذه السفن التي تبلغ سعتها حوالي 1700 طن أن تبحر 60 يومًا بشكل تلقائي. فهي قادرة على الوصول إلى سرعات 30 عقدة. الطاقم حوالي 80 شخصا. يبلغ مدى إبحار السفينة 6 آلاف ميل بحري. تحتوي السفن على مدفع 57 ملم، ونظام صاروخي مضاد للطائرات ورشاشات، ويمكن لمروحية كا-27بي إس" التمركز على متنها.