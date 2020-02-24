خبير يشرح سبب أفضلية الدفاع الصاروخي الروسي على الأمريكي

وقال المصمم الرئيسي لنظام التحذير من الهجوم الصاروخي الروسي، سيرغي بوييف لقناة "زفيزدا" الروسية: "يتميز نظامنا أولاً وقبل كل شيء بطريقة التحكم. يتفوق على النظام الأمريكي في هذا".

وأشار بوييف إلى أن نظام الإنذار الصاروخي الأمريكي له ميزة طفيفة على النظام الروسي، هي أن مكوناته لا توجد في الولايات المتحدة فقط، ولكن أيضًا في المملكة المتحدة وغرينلاند.

وأضاف: "على العموم، يلبي نظام التحذير من الهجوم الصاروخي التحديات الحديثة". وأجاب بوييف على سؤال حول التعاون بين روسيا والصين في إنشاء الدفاع الصاروخي الصيني، بأنه لن يتم الكشف عن أسرار عمل نظام الدفاع الصاروخي الروسي. ووفقا له، يتم العمل المشترك بين موسكو وبكين في هذا المجال في العديد من المناطق - في مجال التحكم في الفضاء في المقام الأول.

وأشار إلى أن الهدف من نظام التحذير من الهجوم الصاروخي هو إبلاغ القيادة الروسية قبل إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل العدو، يتكون النظام من جزء في الأرض وجزء في الفضاء الذي يراقب مناطق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الدول الأخرى وتوجهات الصواريخ الخطرة، في السنوات الأخيرة، دخلت الرادارات بعيدة المدى من الجيل الجديد من سلسلة "فورونيج" وغيرها من المعدات التقنية في النظام.