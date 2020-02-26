طائرة عمرها 45 سنة تواصل تقديم خدماتها لجيوش العالم

قبل 45 عاما، في فبراير/شباط 1975، ظهرت في السماء لأول مرة طائرة حربية روسية جديدة.

وتظل هذه الطائرة المعروفة باسم "سوخوي 25" أو "سو-25" باختصار، تخدم العلم الوطني في روسيا وأكثر من 20 دولة أخرى.

وفي روسيا، مثلا، حصلت القوات الجوية مؤخرا على 3 طائرات جديدة من طراز "سو-25".

المقاتلة القاذفة

وبدأت روسيا العمل في صنع هذه الطائرة التي أطلق على نموذجها الأولي اسم "تي-8"، في عام 1968. وحددت مهمتها الرئيسية حين خرجت المقاتلة القاذفة "سو-25" إلى حيز الوجود، في تدمير منشآت العدو الثابتة وآلياته العسكرية على خط التماس وخلفه على بعد 50 كيلومترا، فيما حددت مهمتها الإضافية في تدمير طائرات ومروحيات العدو على الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة.

الدبابة الطائرة

وركز صناع طائرة "سو-25" على توفير أكبر حماية ممكنة لها من نيران العدو. ولم يكن مصادفة أن تلقّب "سوخوي 25" بالدبابة الطائرة. ذلك أن كابينة الطيار تحميها دروع يتراوح سمكها بين 10 و24 ملم، ويحمي ظهره درع يبلغ سمكه 6 ملم. وتستطيع دروع كابينة الطيار مقاومة رصاصات وقذائف يتراوح عيارها بين 12.7 ملم و30 ملم.

وحصلت أحدث نسخة من "سوخوي 25" أيضا على ما يحميها من هجوم الصواريخ هو آلة الحرب الإلكترونية أو التشويش الإلكتروني "فيتيبسك 25" التي تستطيع تضليل أي صاروخ وإبعاده عن الطائرة.

الأسلحة

ولأن طائرة "سو-25" صُنعت لمكافحة العدو على خط التماس فإنها حصلت على أسلحة قوية منها مدفع عيار 30 ملم الذي يستطيع إطلاق 3000 طلقة في الدقيقة، وقنابل متنوعة وصواريخ جو – سطح وجو – جو. وإجمالاً يمكن تسليح "سوخوي 25" بـ32 نوعا من الأسلحة بالإضافة إلى مدفعها. ويمكن تزويدها بمدافع إضافية عيار 23 ملم.

وبطبيعة الحال، فإن طائرة "سو-25" الحديثة تختلف عن الطائرة التي ظهرت في عام 1975، إذ تم تعديلها وتطويرها أكثر من مرة. وحصلت نسخها الحديثة على منظومة التنشين والملاحة الحديثة "سولت 25" التي تمكِّن الطائرة من اكتشاف ومتابعة الأهداف البرية والبحرية والجوية في كل الظروف المناخية وفي أي وقت من النهار والليل. وزودت نسختها "سو-25إس إم3" بتقنية "غيفيست" التي ترفع القنابل غير الموجهة إلى مصاف الذخيرة الموجهة.

التجربة القتالية

وكانت المرة الأولى التي اجتازت فيها طائرة "سو-25" امتحانا في ظروف القتال الحقيقي في عام 1980 في أفغانستان. وتم تعزيز حماية الطائرة بعدما ظهرت في أفغانستان صواريخ "ستينغر" الأمريكية المضادة للطائرات.

وشاركت طائرات "سو-25" في الحرب الإيرانية العراقية ضمن القوات الجوية العراقية.

وتشارك طائرات "سو-25"، اليوم، في حرب سوريا على الإرهاب. ومن الجدير ذكره أن طائرتين من طراز "سو-25" دمرتا حوالي 20 دبابة من دبابات الإرهابيين في محافظة حمص في سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2015.