القوات الجوية الفضائية الروسية تستلم أول منظومة فيتياز "إس - 350"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أول منظومة للدفاع الجوي من طراز "إس - 350" (فيتياز) دخلت الخدمة في القوات الجو- فضائية للبلاد.

غاتشينا - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "أول أحدث منظومة دفاع جوي "إس - 350 "فيتياز" دخلت الخدمة في القوات الجو فضائية الروسية، بعد وصولها مؤخرا، إلى مركز تدريب قوات الصواريخ المضادة للطائرات في "غاتشينا" (مقاطعة لينينغراد).

ولفتت الوزارة إلى أنه في غاتشينا، سيتم تدريب أفراد أطقم منظومات الدفاع الجوي على استخدام المنظومة الجديدة "إس-350"، موضحة أنه تم بالفعل في مركز "غاتشينا" التدريب على اكتشاف وتدمير هدف جوي افتراضي بواسطة منظومة "إس-350".

ووفقا للقوات الجو فضائية الروسية، فإن دخول منظومة الدفاع الجوي "إس-350" إلى خدمة الجيش، من شأنه رفع مستوى الفعالية لعملية مواجهة الصواريخ المجنحة بمقدار 2- 2.5 مرة، وستحل هذه المنظومة محل منظومة "إس-300 بي إس" المجهزة بصواريخ "بي 55 بي".

وتستطيع هذه المنظومة تنفيذ المهام المخصصة لها بشكل مستقل أو ضمن تشكيل تجمع دفاع جوي من عدة أنساق. وتتم إدارة الأعمال القتالية التي تقوم المنظومة المذكورة بتنفيذها أثناء المعركة بشكل أوتوماتيكي تماما.

ويذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-350 "فيتياز" هي عبارة عن قاذف صواريخ ذاتي الحركة يعمل بالتعاون مع محطة رادار ذات مجال بحث شامل مع فحص إلكتروني للفضاء ومركز قيادة على قاعدة عربة خاصة من طراز "بي.أي.إز".

وتضم الوحدة النارية لهذه المنظومة ذات المدى المتوسط قواذف تستخدم في منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس - 400"، بالإضافة إلى صواريخ ذات مدى قصير.

وتم عرض هذه المنظومة رسميا، لأول مرة، خلال معرض "آرميا – 2019".