طائرة روسية واحدة تثير زوبعة في أوروبا

وتوجهت 5 مقاتلات لاعتراض الطائرة الروسية وفقا لـ"أفيالايف"، ولكنها لم تعثر على الطائرة الروسية التي قيل إنها من طراز "تو-95".
وفي تلك الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين من طراز "تو-142" حلقتا فوق المياه المحايدة لبحري بارينتس والنرويج. وأكد جهاز الإعلام التابع لأسطول الشمال الروسي أن طائرات من طراز "تو-95" لم تحلق في هذه المنطقة.
وتشبه طائرة "تو-142" قاذفة القنابل "تو-95"، ولكنها طائرة مغايرة خصصت للبحث عن غواصات العدو وتدميرها.
Поиск российского самолета над Норвежским морем. Фото: https://t.co/TR7cSbeomN pic.twitter.com/hk56YLp9zm— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 26, 2020
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