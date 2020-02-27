طائرة روسية واحدة تثير زوبعة في أوروبا

انطلقت مجموعة كاملة من مقاتلات حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو طائرة حربية روسية تم رصدها قرب النرويج.

وتوجهت 5 مقاتلات لاعتراض الطائرة الروسية وفقا لـ"أفيالايف"، ولكنها لم تعثر على الطائرة الروسية التي قيل إنها من طراز "تو-95".

وفي تلك الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين من طراز "تو-142" حلقتا فوق المياه المحايدة لبحري بارينتس والنرويج. وأكد جهاز الإعلام التابع لأسطول الشمال الروسي أن طائرات من طراز "تو-95" لم تحلق في هذه المنطقة.

وتشبه طائرة "تو-142" قاذفة القنابل "تو-95"، ولكنها طائرة مغايرة خصصت للبحث عن غواصات العدو وتدميرها.

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