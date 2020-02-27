مقاتلة "ميغ-23" السورية و"سو-34" الروسية تفلتان من نيران المسلحين... فيديو

لم يستطع المسلحون ضرب طائرة "ميغ- 23" تابعة للقوات الجوية السورية و"سو- 34" تابعة لسلاح الجو الروسي.

نشرت قناة Directorate 4 على "تلغرام" فيديو يبين كيف فلتت طائرة "ميغ- 23" تابعة للقوات الجوية السورية وأخرى "سو -34" من نيران المسلحين في سوريا.

وكتبت القناة: "حاول المسلحون إسقاط طائرة "ميغ-23" وسو-34" باستخدام المنظومات الصاروخية المحمولة على الكتف...".

وأضافت أن "الطائرات تمكنت من الإفلات من النار بإطلاق أهداف حرارية كاذبة".