الولايات المتحدة تهدد صربيا بسبب شراء منظومة "بانتسير-إس1"

أعلن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية لوكالات روسية، أن صربيا يجب أن تتخلى عن حيازة الأسلحة الروسية.

وأشار ممثل الوزارة إلى أنها أكثر من مرة "أعربت عن قلقها" بشأن هذه المسألة، بما في ذلك امتلاك صربيا لمنظومة الدفاع الجوي "بانتسير-إس1".

وأضاف الممثل أن الولايات المتحدة تدعو "حلفاءها وشركاءها إلى التخلي عن الصفقات مع روسيا التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات".

وكان وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، قد أعلن يوم السبت الماضي، أن أول منظومات "بانتسير- إس1" قد وصلت من روسيا إلى مطار عسكري في صربيا.

يأتي تنامي العلاقة بين صربيا وروسيا وسط تذمر حلف الناتو والولايات المتحدة من العلاقات المتينة بين البلدين، ففي حين كانت بريطانيا قد تذمرت من الاستقبال الشعبي والرسمي الكبير والحافل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية العام الماضي، عبرت واشنطن عن انزعاجها من عملية شراء صربيا لصواريخ روسية معتبرة أن من الأفضل لصربيا أن تستثمر في البنية التحتية بدلا من شراء منظومات الصواريخ.