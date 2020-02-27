الطيران الاستراتيجي الروسي يعرض أسلحته...صور

ظهرت صور لطائرات الطيران البعيد المدى التابعة لقوات الفضاء الروسية على شبكة الإنترنت: حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95" و"تو-22إم"، مع مجموعة كاملة من الأسلحة، تم نشرها بشكل جميل ووضعها على الخرسانة في مطار عسكري.

تجدر الإشارة إلى أن الصور تظهر أحدث النماذج: الطائرات والذخيرة. وفي الصور تظهر حاملة الصواريخ تو-160 مع صواريخ كروز بعيدة المدى خي-101 في عربات النقل. هذه هي الذخيرة الكاملة للطائرة - ستة صواريخ في منصات إطلاق. وفي الجزء الخلفي توجد مجموعة احتياطية من 12 صاروخًا استراتيجيًا من طراز خي-55 السوفيتي - وهي أيضًا جزء من ترسانة الطائرة.

Самолеты Дальней авиации ВКС России и их вооружение. Фото: https://t.co/qFw0FEWobU pic.twitter.com/PPP3Efd26b — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 26, 2020

وتو-95 أحدث نسخة وفيها تعليقات لثمان صواريخ من طراز خي-101. و6 صواريخ من طراز خي-55 في منصة الإطلاق في البدن، وبالتالي يمكن لتو-95إن تشي إس حمل 14 صاروخا مجنحا- أكثر بصاروخين من تو-160.

تشمل ترسانة تو-22إم قنابل بعيارات مختلفة: من 250 كيلوغرام - يمكن للطائرة حمل ما يصل إلى 69 قنبلة منها، - ما يصل إلى طن ونصف. يبلغ إجمالي حمولة القنابل في الطائرة 24 طناً، وأسلحتها الرئيسية هي صواريخ كروز بعيدة المدى خي-22، المصممة لتدمير حاملات الطائرات.