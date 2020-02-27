السعودية وباكستان تختتمان مناورات "الصمصام 7"... فيديو وصور

اختتمت، أمس الأربعاء، مناورات التمرين المشترك "الصمصام 7"، بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الباكستانية، الذي جرت فعالياته على الأراضي السعودية.

ذكرت ذلك وزارة الدفاع السعودية على موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، والمفتش العام للجيش الباكستاني الفريق الركن خالد ضياء، حضرا ختام مناورات التمرين المشترك "الصمصام 7"، بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الخاصة من الجيش الباكستاني.

وأقيم التمرين المشترك في المنطقة الشمالية بميدان "شمال 2"، وحضره قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من ضباط المنطقة.

وشمل التمرين التدريب على تطويق وتطهير مدينة من متسللين، إضافة إلى القيام بعمليات التدخل السريع من قبل طيران القوات البرية.

جانب من اختتام مناورات التمرين المشترك #الصمصام_7 بين #القوات_البرية_الملكية_السعودية والقوات البرية الباكستانية. pic.twitter.com/x10OO7ujDy — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) February 26, 2020

ويأتي التمرين الباكستاني السعودي ضمن سلسلة تمارين ميدانية مشتركة، تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع الجيش الباكستاني، بحسب وزارة الدفاع السعودية، التي أشارت إلى أن ذلك يعد تجسيدا للعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.