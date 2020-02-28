وزارة الدفاع اليابانية تنشر صورة لمرافقة "سو-34"

وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، وقع الحادث في 27 فبراير/ شباط في بحر أوخوتسك.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه المعلومات.

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تم تصميم القاذفة "سو-34" لتدمير الأهداف الأرضية والسطحية والجوية، والبنية التحتية، التي تغطيها أنظمة الدفاع الجوي وتقع على مسافات كبيرة من المطار العسكري، ليلا ونهارا، في ظروف أرصاد جوية بسيطة وصعبة، باستخدام أسلحة موجهة وغير موجهة، وكذلك لأداء مهام الاستطلاع الجوي.