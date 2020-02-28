فرقاطتان روسيتان تدخلان البحر الأبيض المتوسط

عبرت فرقاطات أسطول البحر الأسود "الأدميرال ماكاروف" و"الأدميرال غريغوروفيتش"، المسلحة بصواريخ "كاليبر"، مضايق البحر الأسود متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن رئيس قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف أن السفن ستنضم هناك إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية.

وقال روليف: "عبرت فرقاطتان من أسطول البحر الأسود، مزودتان بأسلحة عالية الدقة - نظام الصواريخ "كاليبر-إن كي"، مضيق البوسفور التركي وداردانيل في اتجاه البحر الأبيض المتوسط".

وبالتالي، ستكون جميع الفرقاطات الثلاث من نفس السلسلة - حاملات "كاليبر" - في البحر الأبيض المتوسط؛ السفينة الثالثة، "الأدميرال إيسن"، تعمل هناك منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وفقا لروليف، قامت "الأدميرال ماكاروف" و"الأدميرال غريغوروفيتش" بالانتقال المخطط له من سيفاستوبول إلى المنطقة البحرية البعيدة.

وأجرت الأطقم مناورات عسكرية في حقول التدريب البحرية في البحر الأسود.