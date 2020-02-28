روسيا تطور صاروخا متعدد الاستخدام

وقال المكتب "تمت الموافقة على مشروع نظام طيران تجريبي للرؤوس الحربية للصواريخ المجنحة لكي تعود".

"كريلو-سي في"- عبارة عن مرحلة قابلة لإعادة الاستخدام لصاروخ خفيف، تم إعداد المشروع في 29 مايو/ أيار 2019 في المجلس العلمي والتقني التابع لمؤسسة الأبحاث المتقدمة وقيم بشكل إيجابي. وقامت بتنفيذه مجموع عمل، وكانت شركة إيه إم زي "مياسيشيف" الشركة الرئيسية في تنفيذه.

وكانت قد أعلنت التقارير في وقت سابق، أنه يخطط لاختبار النظام، أي أول إطلاق له، في نهاية 2023.

وأفادت بأن الصاروخ سيبلغ طوله ستة أمتار وقطره 0.8 متر. سوف تكون سرعة الصاروخ أسرع من الصوت - ما يصل إلى 6 ماخ. سيتم إجراء عمليات الإطلاق في حقل التدريب كابوستين يار باتجاه بحر قزوين. ويجري تطوير محرك جديد، خصيصا للصاروخ.