شويغو: اختبارات أحدث صاروخ أسرع من الصوت ما زالت مستمرة

وقال شويغو في اجتماع لموظفي وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "اختبار أسلحة جديدة، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعة الصوت، لا يزال مستمرا. كل هذا سيسمح بزيادة الفعالية القتالية للأسطول الشمالي والأساطيل الأخرى للبحرية الروسية".

ويناقش في الاجتماع، القضية المتعلقة بتنفيذ خطة عمل الأسطول الشمالي للفترة 2019-2025.

في وقت سابق، صرح القائد الأعلى للقوات البحرية نيكولاي إيفمينوف لوكالة "سبوتنيك" أن اختبارات صاروخ "تسيركون" كانت ناجحة، وستكون أول سفينة يتم تسليحها بهذا الصاروخ الفرط صوتي البحري إحدى الفرقاطات في السنوات القادمة.