حاملة طائرات أمريكية تدخل مجال البحر الأبيض المتوسط

كشفت وكالة تتبع حركة مرور السفن البحرية، اليوم الأحد، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أيزنهاور" دخلت البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق.

وبحسب موقع وكالة "marinetraffic"، فإن حاملة الطائرات الأمريكية رافقتها العديد من السفن الحربية الأمريكية الأخرى.

ومن جهتها، أشارت البحرية الأمريكية في بيانها أن تحرك حاملة الطائرات الأمريكية يأتي ضمن إطار عملية ضمان السلامة البحرية في المياه الدولية

وبحسب البيان فإن قيادة حاملة الطائرات تعود للكابتن كايل هيغنز.

وكانت فرقاطات أسطول البحر الأسود "الأدميرال ماكاروف" و"الأدميرال غريغوروفيتش"، المسلحة بصواريخ "كاليبر"، قد عبرت مضيق البحر الأسود متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن رئيس قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف أن السفن ستنضم هناك إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية.