الجيش الأمريكي ينشر فيديو لـ"مهمة حربية" في سماء أفغانستان

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية، مقطع فيديو، قالت إنه يظهر لحظة تزود طائرة حربية بالوقود في الجو، في سماء أفغانستان.

وكتبت صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد: "العمليات الليلية"، مشيرة إلى أن "عمليات تزويد الطائرات بالوقود في الجو، تمثل واحدة من أدق العمليات الجوية، التي يتطلب تنفيذها دقة عالية في تنفيذ المهام".

وقالت الوزارة، إن القوات الجوية الأمريكية، نشرت فيديو، لقيام طائرة تابعة لها "كيه سي - 135" بتزويد إحدى الطائرات الحربية بالوقود، خلال الليل، في سماء أفغانستان.

Night Operations. Imagine the level of skill it takes to refuel in midair. Watch as this @USAirForce KC-135 Stratotanker refuels above Afghanistan -- at night! #KnowYourMil ✈️ pic.twitter.com/3ptw0b4VeS — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 1, 2020

​وتعد طائرات التزود بالوقود بمثابة محطات وقود طائرة، تم تصميمها لمنح المقاتلات الحربية والقاذفات الاستراتيجية، القدرة على تنفيذ مهام تتطلب استمرارها في الجو لفترات طويلة، دون الحاجة للهبوط في قواعد أرضية.

وتصنف عمليات تزويد الطائرات بالوقود في الجو، بأنها من بين أكثر المهام الحربية صعوبة، لأنها تتطلب تواجد الطائرتين في مدى قريب أثناء تحليقهما في الجو.

© REUTERS / مقاتلات أمريكية

ويتم تجهيز طائرات التزود بالوقود بأحدث أنظمة الملاحة الجوية، التي تمكنها من أداء تلك المهمة بكفاءة حتى في الظروف الجوية السيئة.

وتعد الطائرة الروسية "إيل - 78"، وطائرة "كيه سي - 35" الأمريكية، و"كيه سي 10"، من أبرز طائرات التزود بالوقود في العالم.