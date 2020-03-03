سفينة إنزال روسية كبيرة تتجه إلى سوريا

ذكرت بوابات المعلومات التركية أن سفينة الإنزال الكبيرة التابعة للبحرية الروسية "نوفوتشيركاسكا" اجتازت مضيق البوسفور، يوم أمس، الاثنين، وتوجهت إلى البحر المتوسط.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المواقع التركية أن سفينة الإنزال الكبيرة توجهت إلى ميناء طرطوس السوري، وأكدت أن السفينة محملة بشكل كبير.

هذه هي أول رحلة تقوم بها نوفوتشيركاسكا إلى سوريا هذا العام. في الوقت نفسه، هذه هي السفينة الرابعة للبحرية الروسية التي تتجه نحو سوريا، وقبل ذلك، ذهبت الفرقاطتان "الأدميرال ماكاروف" و"الأدميرال غريغوروفيتش" و"أورسك" إلى هناك.

والفرقطتان "الأدميرال ماكاروف" و"الأدميرال غريغوريفيتش" مسلحتان بصواريخ كاليبر.

وكان رئيس قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، أعلن أن السفن ستنضم هناك إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية.