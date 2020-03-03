"تو-160" تتزود بالوقود في الجو بسرعة 600 كم في الساعة...فيديو

تمت الرحلات الجوية للطائرات بعيدة المدى في ظروف الرياح القوية المعاكسة.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أطقم الطائرات بعيدة المدى "تو- "160 و"إيل- 78" تدربت على إجراء رحلات طويلة والتزود بالوقود في الجو.

وأخبرت وزارة الدفاع قناة "زفيزدا" الروسية أن الطائرات أقلعت لتنفيذ مهام من مطارات مختلفة في روسية. وكانت مدة الرحلة الإجمالية أكثر من 8 ساعات.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "الرحلات الجوية حدثت في ظروف الرياح القوية".

تم التزود بالوقود في النهار والليل على ارتفاعات تزيد عن خمسة آلاف متر وبسرعة حوالي 600 كيلومتر في الساعة.

كانت المسافة بين الطائرات أقل من 30 مترا.

وأكدت الوزارة أن " 10 طائرات بعيدة المدى شاركت في الرحلات الجوية".

يعد التزود بالوقود في الجو أحد أصعب عناصر التدريب على الطيران، وهو عنصر ضروري في تدريب طياري الطيران بعيد المدى، والذي يمكن أن يزداد بشكل كبير في وقت العمل وأثناء أداء مهام على مسافة كبيرة من القاعدة.