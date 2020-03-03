"أتليت" المدرعة الجديدة للجيش الروسي... فيديو

صرح المدير العام لشركة الصناعات العسكرية (VPK LLC) الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، بأنه يتم العمل على تطوير سيارة مدرعة جديدة لتكون في خدمة عناصر الشرطة.

وفقا للتصريحات التي أدلى بها كراسوفيتسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن المدرعة الجديدة سيتم عرضها في منتدى "Army 2020"، وستحمل اسم "أتليت"،

وستكون موجهة بشكل أكبر نحو التصدير، بالإضافة لكونها سيارة ثنائية المهام، حيث ستجهز للقيام بالمهام الخاصة والمتعددة في آن واحد.

وتابع بأن الاختبارات الأولى للسيارة قد تمت بنجاح، ومن المقرر إجراء الاختبارات المتعلقة بهيكل السيارة المدرعة في شهر مايو/أيار.

الميزات الفنية لـ"أتليت"

تمثل هذه المدرعة الجيل الجديد من "أتليت"، مزودة بعجلات دفع رباعي (4*4)، وهي مصممة لنقل الأفراد والعتاد العسكري، لتوفر أعلى مستويات الأمن لنقل حمولتها.

وتتميز عن مدرعة "تيغير" بمحركها الذي يعمل على الديزل (YaMZ-5347-24) روسي الصنع، وبقوة 240 حصان، بالإضافة لزيادة قدرتها على مقاومة الألغام، وزيادة في الحمولة الصافية لتصل إلى 1600 كيلوغرام.

كما زودت المدرعة بمقاعد مضادة للصدمات لجميع أفراد الطاقم بالإضافة إلى نظام خاص لتكييف الهواء، ويمكن أن تقل 8 عناصر مزودين بمعداتهم.