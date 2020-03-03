شويغو: البحرية ستحصل على خمس غواصات هذا العام

ستحصل القوات البحرية على فرقاطة "أدميرال أسطول كاساتونوف"، وطراد "غريمياشي" و"ريتيفي" و"ألدار تسيدينجاتوف" وسفينة الإنزال الكبيرة "بيتر مورغونوف"، وكاسحة الألغام "ياكوف باليايف".

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مؤتمر لمناقشة تنفيذ طلب وزارة الدفاع، أنه في عام 2020، سيتعين على شركة بناء السفن المتحدة أن تسلم البحرية الغواصات النووية الرائدة "كنياز فلاديمير" و"كازان"، وأول غواصات نووية من السلسلة "كنياز أوليغ" و"نوفوسيبيرسك"، وكذلك غواصة "فولخوف" التي تعمل بالديزل.

وقال شويغو: "بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحصل القوات البحرية على الفرقاطة "أدميرال أسطول كاساتونوف"، وطراد "غريمياشي" و"ريتيفي" و"ألدار تسيدينجاتوف" وسفينة الإنزال الكبيرة "بيتر مورغونوف"، وكاسحة الألغام "ياكوف باليايف"، وثلاث سفن دعم".

وأشار شويغو إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الانتهاء من إصلاح خمس سفن.