برا وبحرا… كورونا يهدد أقوى جيش في العالم

يتخذ الجيش الأمريكي إجراءات متعددة للحد من تأثير فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 89 ألف شخص حول العالم، حتى أصبح يهدد قواته المنتشرة في القواعد البرية، وعلى متن السفن الحربية.

تقول صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تتخذ إجراءات صارمة، لحماية قواتها العسكرية، حتى لا يؤثر انتشار فيروس كورونا، على جاهزية قواتها العسكرية حول العالم.

وتشمل إجراءات البنتاغون، تعليق التدريبات العسكرية مع الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية مثل كوريا الجنوبية، وإصدار أوامر للسفن الحربية، التي زارت دول ينتشر فيها الفيروس، بالبقاء فترة 14 يوما في المياه قبل الوصول إلى موانئها، إضافة إلى تقييد حركة القوات العسكرية، الموجودة في قواعدها بالعديد من دول العالم، بحسب الصحيفة الأمريكية

وشملت الإجراءات أيضا، إصدار القيادة المركزية الأمريكية أوامرا لقواتها بعدم زيارة دول في منطقة الخليج، إلا في حالة الضرورة.

وتقول الصحيفة إن "تلك الخطوات تهدف إلى الحد من تأثير الفيروس على الجاهزية القتالية للقوات الأمريكية"، مضيفة: "رغم أنه لم يتم تأجيل أي من الحشود المقررة للقوات الأمريكية حول العالم، بسبب انتشار كورونا، إلا أن تأجيل التدريبات العسكرية يثير تساؤلات حول إمكانية أن تكون هناك تاثيرات سلبية على الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية في المستقبل.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ورئيس الأركان مارك ميللي عن هذا الأمر خلال جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الأربعاء الماضي، وأشارا إلى خطورة انتشار الفيروس، وحاجة البنتاغون، إلى مزيد من التمويل، لمواجهته.

© REUTERS / AGUSTIN MARCARIAN فيروس كورونا المستجد

وقال ميللي: "الفيروس ينتشر ولا يمكن أن نقدم إجابات نهائية حول الموارد الإضافية، التي نحتاج إليها لمواجهته"، مضيفا: "نتخذ كل الإجراءات المناسبة في هذا الصدد".

ولفتت الصحيفة إلى قول قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا الجنرال تود والترز، أمام مجلس الشيوخ، إن انتشار فيروس كورونا، يقود للحد من حركة القوات العسكرية الموجودة في ألمانيا، وعددها 33 ألف جندي، وإيطاليا، التي يوجد فيها أكثر من 6 آلاف جندي.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزير الدفاع مارك إسبير ورئيس أركان الجيش مارك ميلي

ولفتت الصحيفة، إلى أن القيادة المركزية الأمريكية، أصدرت أوامرا للقوات الأمريكية في السعودية، بالحد من تحركاتها بشكل عام، لمواجهة انتشار كورونا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 91313 شخصا، توفي منهم 3117 شخصا، فيما شفي حتى الآن 48124 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين.

PENTAGON: Races to Counter Coronavirus Threat on Military Forces pic.twitter.com/gmSg8avzrS — SEGAMI (@segamihcfund) March 2, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم، منها دول أوروبية بينها ألمانيا، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 150 مصابا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".