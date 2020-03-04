دبابات "إم60تي إم" تفشل في إثبات تحصنها ضد المقذوفات المضادة

وكان يجب أن تثبت دبابات "إم60تي إم" المزودة بمنظومة الحماية النشطة من المقذوفات المضادة، فعالية منظومة "أكور بولات" أثناء اشتراكها في هجوم المسلحين في سوريا. ولكنها لم تتمكن من إثبات تحصنها ضد الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقنابل الصاروخية، إذ تم تدميرها أو معدات حمايتها في قصف جوي.
Turkish M60TM Tank was destroyed by Airstrike in #Idlib during the supput to Al-Nusra backed turkish— Yusha Yuseef 🇸🇾 (@MIG29_) March 2, 2020
pic by infantmilitario pic.twitter.com/Z3vzvXzVEZ
يذكر أن منظومة "أكور بولات" صُنعت باستخدام الخبرة الأوكرانية لصنع منظومة "زاسلون إل" التي صُنعت باستخدام التكنولوجيا السوفيتية وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".ِ
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