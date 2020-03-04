موسكو: عرض آليات عسكرية جديدة في ذكرى النصر

كشفت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أنه سيتم عرض أحدث آلية هندسية عسكرية في موسكو في 9 مايو/أيار.

وتمت صناعة هذه الآلية لإقامة العوائق أمام القوات المعادية في ميدان القتال. وتحقق الآلية مهمتها من خلال زرع الألغام.

وتقوم الآلية بزرع الألغام في مكان محدد بنفسها، إذ يتم التحكم فيها عن بعد. وتزرع الآلية الألغام القادرة على تدمير نفسها عند الضرورة لكيلا تشكل خطرا على المدنيين.

وستكون هذه الآلية واحدة من الآليات العسكرية المشاركة في العرض العسكري الذي يقيمه الجيش الروسي في العاصمة الروسية في التاسع من أيار/مايو بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية.

وستظهر في وسط موسكو في هذا اليوم 225 قطعة سلاح وآلية عسكرية منها 24 آلية جديدة لم يتم عرضها من قبل.