سلاح جديد يهدد المقاتلات الحربية

قال إيلون مسك، مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، إن عهد المقاتلات الحربية يتجه نحو نهايته، مشيرا إلى أن هناك سلاحا جديدا سيحل محلها في حروب المستقبل.

نقلت ذلك مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية، مشيرة إلى قول مسك، إن الطائرات المسيرة ستحل محل المقاتلات الحربية، مبينة أن ذلك جاء خلال لقاء مع مجموعة من ضباط القوات الجوية الأمريكية في أورلاندو.

Elon Musk tells a room full of Air Force pilots: 'The fighter jet era has passed' https://t.co/tiP3uCsGlm — CNBC (@CNBC) February 28, 2020

وتابع: "المقاتلات الحربية المتطورة مثل "إف 35"، ربما لا تنال فرصتها في الحروب الجوية، في المستقبل، مقارنة بنوع جديد من الطائرات دون طيار، التي ستكون طائرات مقاتلة مسيرة".

ولفتت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إلى قول إيلون مسك: "إن الطائرات المسيرة المقاتلة ستكون سلاح المستقبل. إنها ليست المستقبل الذي نريده، لكنها ستكون المستقبل".

ويرى ماسك أن تقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، بتصميم درونز مقاتلة يمكنها إدارة معركة جوية في مواجهة طائرة أخرى، بطريقة آلية وفي وقت قياسي، خلال مواجهة جوية.

The competitor should be a drone fighter plane that’s remote controlled by a human, but with its maneuvers augmented by autonomy. The F-35 would have no chance against it. — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2020

وتقول المجلة: "إذا أصبح ذلك واقعا، ستكون الطائرة المسيرة المقاتلة، أسرع من المقاتلات الحربية، التي يقودها بشر، مشيرة إلى أن وجود أنظمة ذكاء اصطناعي متطور، سيجعل قدرتها على إجراء الحسابات الخاصة بالمعركة أسرع، وبالتالي حرمان الخصم من فرصة مواصلة القتال".