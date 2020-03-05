حرب بـ"أسلحة الليزر"... أمريكا تحذر الصين

صرحت قيادة الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، أن مدمرة صينية أطلقت "قنبلة ليزر" باتجاه طائرة استطلاع أمريكية، في بحر الفلبين، محذرا من حرب بـ"أسلحة الليزر" بين الأسطولين.

وذكر موقع "بيزنس إنسيدر" أن الأسطول الأمريكي وجه تحذيرا للصين، من أنهم لا يجب أن يدخلوا في مواجهة بأسلحة الليزر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية وجهت احتجاجات رسمية للصين على هذا الفعل.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن أسطول المحيط الهادئ الأمريكي أصدر بيانا، على موقعه الرسمي اليوم الخميس، قال فيه إن مدمرة صينية طراز "تايب 052 دي"، أطلقت قنبلة ليزر باتجاه طائرة استطلاع أمريكية طراز "بي 8 إيه".

US Navy warns China 'you don't want to play laser tag with us' after a Chinese destroyer fired a military-grade laser at a US aircraft https://t.co/EoXHQv3isT via @businessinsider — Montgomery Granger (@mjgranger1) March 5, 2020

وقال الأسطول الأمريكي، على موقعه الرسمي: "إنها أول مرة نرى فيها قيام سفينة صينية بمثل هذا الفعل"، مضيفا: لدينا وسائل حماية على متن الطائرة، إضافة إلى أن الطيار تم تدريبه على التعامل مع مثل هذه الأسلحة.

وقال "بيزنيس إنسيدر" إن الجيش الأمريكي، الذي أرسل سفنا تحمل أسلحة ليزر، واجه مشكلة مشابهة على متن إحدى سفنه قبالة سواحل جيبوتي، في عام 2018.

People’s Liberation Army Navy destroyer lased a #USNavy P-8A Poseidon aircraft in an unsafe, unprofessional manner. The incident took place Feb. 17 in the airspace above international waters 380 miles west of Guam. #FreeandOpenIndoPacific



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ولفت الموقع إلى قول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن استخدام مثل هذه الأسلحة يعرض سلامة الأطقم الجوية للخطر، مشيرا إلى أن أطقم طائرة نقل عسكري "سي 130"، تقدموا بشكوى في وقت سابق بسبب تعرض أعينهم لأضرار نتيجة استخدام أسلحة ليزر ضدهم.