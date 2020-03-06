رماية بالذخيرة الحية: "سوخوي 25" تدمر صواريخ العدو على الأرض

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات قاذفة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-25إس إم3" نفذت رماية بالذخيرة الحية.

وكان موقع تنفيذ الرماية التي نشرت وزارة الدفاع فيديو لها، في إقليم ستافروبول في جنوب شطر روسيا الأوروبي، حيث قامت طائرات "سو-25إس إم3" بتدمير صواريخ العدو الافتراضي على الأرض من خلال قصفها بالصواريخ غير الموجهة.

وتدربت هذه الطائرات أيضا على الإفلات من صواريخ الإرهابيين الافتراضيين المضادة للطائرات.

وتتلخص الوظيفة الأساسية لطائرة سو-25" في مساندة القوات الصديقة في ميدان القتال في النهار والليل، وتدمير أسلحة ومعدات العدو. وتعتبر طائرة "سو-25إس إم3" أكثر نسخ "سوخوي 25" تطورا.