خبير يقيم تهديد أنظمة الدفاع الجوي التركية للقوات الجوية السورية والروسية

علق النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسية لشؤون نظام الدفاع الجوي المشترك للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الجنرال الاحتياطي أيتيتش بيجيف على تقارير بأن تركيا ستنشر نظامي الدفاع الجوي HISAR-A و HISAR-O في إدلب السورية.

ووفقا له، فإن أنقرة مجبرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء من أجل الحد من قدرة القوات الجوية السورية على ضرب القوى العاملة والمعدات في القوات المسلحة التركية المشاركة في عملية "درع الربيع".

وفي معرض حديثه عن التهديد الذي قد تشكله أنظمة الدفاع الجوي التركية للقوات الجوية الروسية، قال بيجيف:

"إن أنظمة صواريخ HISAR-A و HISAR-O المضادة للطائرات فعالة في محاربة الطائرات السورية المسيرة والمروحيات وربما الطائرات. لكنها لا تشكل أي تهديد بالنسبة للقوات الفضائية الجوية الروسية، لأن طائراتنا مجهزة بوسائل قوية لقمع العدو"، بحسب موقع "توب كور".

وأشار الخبير كذلك إلى أنه، مع مراعاة نشر أنظمة الدفاع الجوي التركي في إدلب، سيتعين على الطيارين السوريين تغيير أساليب هجومهم: تجنب مناطق إصابة الأنظمة، واستخدام المناورات المضادة للصواريخ وشن هجمات تتجاوز قدرات هذه الأنظمة.