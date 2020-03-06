مجلة: تسليح سفن البحرية الروسية بصواريخ "تسيركون" كابوس للبحرية الأمريكية

وقد نشر مايكل بيك في مجلة "ناتشونال إنترست" مقالة عن صواريخ "تسيركون"، وكان سبب نشرها هو الاختبار الناجح لصاروخ "تسيركون" من قبل الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، وبيان رئيس شركة بناء السفن المتحدة أليكسي رحمانوف بأن جميع السفن الحربية الروسية من المشاريع الجديدة ستكون قادرة على استخدام أسلحة تفوق سرعة الصوت.

حتى مع وجود بيانات محدودة حول الخصائص، يكتب المؤلف أن "تسيركون" يعتبر صاروخا مخيفا. يبلغ مدى الصاروخ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، 1000 كيلومتر، وسرعة طيرانه تصل إلى ثمانية إلى تسعة ماخ، وهي أكثر بكثير من صواريخ "هاربون" الأمريكية المضادة للسفن والروسية "أونيكس" آر- 800.

وأشار بيك إلى أن التهديد خطير. تشعر بريطانيا العظمى، على سبيل المثال، بقلق شديد من أن الدفاع الصاروخي في حاملات الطائرات الجديدة من طراز الملكة إليزابيث لن يكون قادرًا على إيقاف الأسلحة الروسية المضادة للسفن التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

يذكر الخبير أن روسيا لم تحاول قط التنافس مع الولايات المتحدة في عدد السفن الكبيرة، ولا سيما حاملات الطائرات. يملك الأسطول الروسي اليوم حوالي 30 من المدمرات والفرقاطات و30 طراد صاروخي بصواريخ بسرعة الصوت أو أسرع من الصوت.

وكتب بيك أن تسليح هذه السفن بأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت مثل "تسيركون" سيسمح نظريًا لقارب صواريخ صغير من طراز "تارانتول" من المشروع 1241 "مولنيا" (تارانتول بحسب تصنيف الناتو) بإغراق طراد أمريكي كبير أو حتى حاملة طائرات.

وفي الوقت نفس، يلاحظ المحلل أن "تسيركون"، مثله مثل أي سلاح جديد، لديه "أمراض الطفولة"، والتي سوف تستغرق عدة سنوات للقضاء عليها. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لبيك، لن يتمكن قارب الصواريخ من العمل بمفرده، للعثور على أهداف سيحتاج إلى دعم سفينة أو طائرة أخرى.

وهكذا، يخلص الخبير، أنه في المساحات المفتوحة لشمال الأطلسي، استخدام قوارب الصواريخ الصغيرة لن يحقق نتائج ملموسة. وفي مناطق رادارات روسيا الجوية والبرية، ستكون قدرات السفن المسلحة بـ"تسيركون" هائلة.